Padre Diomar Romaniv fala sobre momentos em Brusque em despedida para nova paróquia

Após seis anos como pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, o padre Diomar Romaniv encerrou seus trabalhos em Brusque. Ele agora assume a Paróquia São Cristóvão, em Itajaí. O pároco falou sobre os momentos que viveu na região e sobre o carinho que recebeu dos fiéis.

A missa de despedida será celebrada neste domingo, 19 de janeiro, às 19h, na igreja Matriz.

De acordo com o padre, o carinho das pessoas, o abraço das crianças e a oração do povo são coisas marcantes. “A paróquia de Brusque é desafiadora pela quantidade de padres, comunidades e lideranças. As iniciativas realizadas aqui me ensinaram muito e darão norte para as experiências futuras”, reflete.

Diomar destacou a gratidão pelo apoio recebido durante os anos em que esteve à frente da Paróquia. “Nada foi feito sozinho. Tive ao meu lado padres, colaboradores, lideranças e agentes de pastoral que ajudaram a pensar, sonhar e concretizar projetos”.

Melhorias estruturais

Conforme ele, durante esses anos, diversas melhorias estruturais foram realizadas no complexo paroquial. Ocorreram reformas na cozinha do salão, melhorias na casa paroquial e na secretaria. Posteriormente, o salão paroquial foi reformado e as salas de catequese foram adaptadas ao projeto de Iniciação à Vida Cristã, conforme orientação da Arquidiocese.

A paróquia também investiu em captação de energia solar, trazendo economia sustentável. Outra melhoria significativa foi a reforma do estacionamento da Matriz, garantindo segurança e mais vagas. Em 2019, o sistema de som da Matriz, antiga necessidade da comunidade, foi modernizado. “A empresa nos deu confiança para investir, e o resultado foi muito bom”, afirma.

Em 2023, a Galeria São José foi revitalizada e reinaugurada no jubileu de 150 anos da paróquia. Já em 2024, foi inaugurado o Parque Caminho das Virtudes, oferecendo à população um espaço de convivência com oratórios e elementos que promovem valores cristãos. Além disso, diversas comunidades realizaram investimentos para aprimorar suas estruturas.

Pandemia

Pouco mais de um ano após sua chegada, o padre Diomar enfrentou o desafio de manter a paróquia ativa durante a pandemia da Covid-19. “Procuramos novas maneiras de evangelizar. Desde o segundo dia, as missas foram transmitidas pela internet, primeiro da casa paroquial e depois da igreja”, recorda.

Mesmo sem a presença dos fieis, a paróquia realizou a Semana Santa e a Páscoa de forma marcante. “Inspirados pelo Papa Francisco, investimos em comunicação para que as pessoas, mesmo em casa, se sentissem na igreja. Vivemos de maneira bonita o Tríduo Pascal, o domingo de Páscoa e o sobrevoo do Santíssimo”.

E completa que o caminho já estava previsto pela pastoral, mas que a “descoberta da tecnologia, dessa proximidade, de estreitar laços com quem estava em casa, a partir daquela semana ganhou novo capítulo, que nós continuamos até hoje”.

Momento marcante

De acordo com Diomar, o jubileu de 150 anos da Paróquia São Luís Gonzaga foi um dos momentos mais significativos. “O plano pastoral de 2019 a 2023 priorizou essa celebração. Queríamos aproximar as comunidades e mostrar que somos uma única paróquia”, explica.

A preparação para o jubileu incluiu atividades como peregrinação ao Santuário de Aparecida, passeio ciclístico, eventos esportivos e festas. Em dezembro de 2023, foi lançado um livro que narra a história da paróquia.

“Buscamos envolver toda a comunidade católica e a cidade de Brusque, cujas histórias se entrelaçam. Foi um momento marcante para a paróquia e para mim”.

Após o jubileu, a paróquia iniciou as Missões Redentoristas, que continuam o legado com visitas mensais às comunidades. “A missão é um momento de forte espiritualidade e renovação. Seguimos indo ao encontro das famílias, mostrando o caráter missionário da Igreja”, diz.

Proximidade com os jovens

Outro destaque dado pelo padre foi a atenção e acolhimento dado às crianças e jovens. “Eles não são apenas o futuro da Igreja, mas o presente. Trabalhar com eles é garantir lideranças para os próximos 20 ou 30 anos”, reflete.

Ele destaca a importância de valorizar o legado deixado por outros párocos e continuar semeando para as futuras gerações. “Recebi o fruto do trabalho de párocos, como o padre Eli, lembrado com carinho até hoje. Trabalhar com jovens é plantar sementes para que outros possam colher no futuro”.

