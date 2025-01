Após ser atingido por caminhão e restaurado, busto de Johannes Baptist Rudolph será reinaugurado em Brusque

Após ser atingida por um caminhão em 2023, a estátua de Johannes Baptist Rudolph, ou João Batista Rudolf, na praça de mesmo nome, no bairro Águas Claras, passou por uma restauração. A reinauguração do busto ocorrerá nesta sexta-feira, 24, no local. O evento será marcado por uma celebração religiosa e homenagens à memória de Rudolph, que completaria 185 anos.



A programação inicia às 19h30 com uma missa na Igreja São Judas Tadeu. Em seguida, às 20h, haverá um cortejo até a praça do bairro, onde o busto será abençoado pelo padre local. A cerimônia de reinauguração contará com discursos do prefeito André Vechi e de um representante da família Rudolph.

O evento é aberto à comunidade e é organizado pelos descendentes de Johannes Baptist Rudolph, em parceria com a Prefeitura de Brusque.

“Juntaremos a quinta e a sexta geração para homenageá-lo. Ele foi um homem que passou, mas deixou muitas histórias, ele foi um homem político, como um antiescravagista, intelectual e até comerciante”, conta a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Teresinha Debatin, tataraneta de Rudolph. Ela é autora do livro “Família Debatin e seus pares”, no qual conta a história de diversas famílias que se conectam ao longo dos últimos séculos.

História de Johannes Baptist Rudolph

A história da família Rudolph em Brusque teve início em 1860, quando Johannes Baptist Rudolph, nascido em 24 de janeiro de 1840, em Odenheim, Alemanha, chegou ao Brasil. Ele navegou pelo rio então conhecido como ribeirão Águas Claras e estabeleceu-se na região, conquistando as terras que hoje formam grande parte do bairro Águas Claras.

Maria Teresinha destaca que Johannes Baptist Rudolph pode ter sido o dono do primeiro hotel de Brusque. Era uma estrutura de madeira, localizada na esquina da entrada do Águas Claras, onde hoje é um posto de gasolina. “Foi ali que meu bisavô Frederico Debatin, vindo de Guabiruba, conheceu a Madalena Rudolph, filha de Johannes, com quem se casou”, detalha.

Ao longo das décadas, os descendentes de Johannes Baptist Rudolph contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade. Entre os legados deixados pela família, destacam-se a fundação de um posto de combustível, duas agropecuárias e a doação de um terreno para a construção da Igreja São Judas Tadeu, marcos importantes para a história local.

Reconstrução

Karl Guenther Theichmann, morador do bairro São Pedro e responsável pela reconstrução da peça, conta que o busto de Rudolph foi construído há aproximadamente 28 anos, a pedido de Lauro de Marchi (in memoriam). “A família do seu Lauro, sabendo que eu havia feito a obra, entrou em contato comigo, para fazer a restauração”.

Karl é responsável pela criação de diversas estátuas presentes em praças e parques da região. Ele segue a tradição da família, que conta com outras três gerações de escultores.

De acordo com Karl, o busto de Rudolph foi danificado após um homem que furtou um caminhão, de uma oficina próxima da região, perder o controle enquanto fugia e bater o veículo na praça onde fica a estátua.

Assim, a família de Lauro resolveu restaurar novamente, mas como se trata de um bem público, os custos são da Prefeitura de Brusque.

Para a manutenção da obra, ele menciona que, além da reconstrução, foi feita a limpeza do busto para que os materiais pudessem ter melhor aderência à peça. A escultura teve de ser furada para a colocação de ferros e foi feito o revestimento com durepox para dar qualidade nos detalhes, assim como para impermeabilizar a escultura.

Foram necessárias duas semanas de trabalhos para o conserto. Entretanto, o escultor ressalta que o tempo pode variar de peça para peça. No momento, Karl trabalha com o projeto de base do busto.

O trabalho de Karl Guenther Theichmann

Antes de trabalhar com esculturas, Karl Guenther Theichmann conta que já fazia desenhos e que começou a criar peças enquanto trabalhava como modelador na Porcelanas Schmidt, de Pomerode, município do qual é natural. “Comecei a fazer peças em argila e como já era desenhista, comecei a praticar”. Ele conta que seus trabalhos começaram em 1985.

Hoje, Karl possui peças não só em Brusque, mas também em Guabiruba, Estados Unidos e até na Alemanha. Brasões feitos pelo escultor estão expostos no Museu da Imigração, em Guabiruba.

Karl divulga seus trabalhos em sua página no Facebook. Lá, também é possível contatá-lo para trabalhos.

*Colaborou Vitor Souza

