Evento em Guabiruba promete fazer a maior pizza de Santa Catarina

A sexta edição da Sfilata Del Vino, em Guabiruba, promete que vai produzir a maior pizza de Santa Catarina no dia 15 de fevereiro, para celebrar os 150 anos da imigração italiana.

O desfile cívico inicia às 19h30 com a chegada prevista para o Salão Cristo Rei, ao lado da Igreja Matriz, no Centro.

A pizza terá cerca de 2,2 mil pedaços, que serão distribuídos gratuitamente. O evento também terá música ao vivo.

No ano passado, a Sfilata produziu a maior pizza do Vale Europeu, com 1,9 mil pedaços , que levou mais de 12 horas para ser preparada.

Quer quiser participar do desfile pode entrar em contato com a Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), organizadora da Sfilata, pelo WhatsApp (47) 99971-2699 até o dia 8 de fevereiro. É precisar montar seu grupo com trajes típicos ou temáticos italianos.

Leia também:

1. Esgotamento sanitário: saiba como deve funcionar a concessão do serviço em Brusque

2. Filipe Gouveia reconhece que Brusque precisa melhorar, mas aprova novo 0 a 0

3. Prefeitura de Brusque implementa ferramenta de atendimento com inteligência artificial via WhatsApp

4. Brusque anuncia atacante para a sequência do Catarinense

5. Guabiruba: cachoeira revela espetáculo após chuvas

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: