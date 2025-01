Prefeitura de Brusque implementa ferramenta de atendimento com inteligência artificial via WhatsApp

A Prefeitura de Brusque lançou um novo canal de atendimento ao cidadão, integrado ao aplicativo de mensagens WhatsApp. A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos diversos setores da administração municipal, oferecendo praticidade e agilidade na resolução de demandas.

De acordo com Matheus Oliveira, Diretor do Escritório de Projetos do município, o novo serviço foi pensado para descomplicar a vida do contribuinte, respeitando os critérios estabelecidos pela legislação.

“O atendimento via WhatsApp da Prefeitura de Brusque é uma ferramenta que veio para facilitar nos termos da lei a vida do contribuinte brusquense. Basta que o cidadão envie uma mensagem para o número da prefeitura, (47) 3251-1833, que ele terá seu atendimento direcionado para Obras, Educação, Tributação, Saúde, dentre outros setores que aparecerão no menu inicial”, explicou.

Ao enviar uma mensagem para o número oficial, o cidadão encontrará um menu interativo, que permite escolher o setor mais adequado para atender sua solicitação.

Embora ainda esteja em fase inicial de implantação, a ferramenta já está funcionando. Matheus destacou que ajustes técnicos podem ser necessários para garantir sua estabilidade, mas assegurou que o atendimento aos contribuintes está garantido.

“Pelo fato de ser uma ferramenta relativamente nova no município, entrou em funcionamento há pouco tempo, e é natural que haja necessidade de realizar ainda alguns ajustes técnicos na ferramenta. Então nós podemos ainda passar por alguns períodos de instabilidade, mas eu ressalto também que a ferramenta já está em funcionamento e o contribuinte que entrar em contato com a prefeitura pelo WhatsApp terá o seu devido atendimento”, finaliza.

Leia também os destaques da semana:

1. Saiba por que a forte chuva que atingiu o Litoral Norte de SC não foi prevista pela meteorologia

2. Fenarreco deste ano contará apenas com cervejarias locais

3. “Queremos entregar três alças até o Carnaval”, afirma secretário de Estado durante visita às obras no trevo da rodovia Antônio Heil

4. Ascensão e declínio do kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

5. Patinetes e bicicletas elétricas se popularizam no trânsito de Brusque: GTB explica regras para o uso

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: