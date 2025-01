Neste sábado, 18, Brusque e cidades vizinhas vivenciaram uma experiência de calor intenso, que deixou os moradores da região em busca de sombra e refresco.

Após dois dias de chuvas intensas, os termômetros dispararam, atingindo 37°C em várias cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Contudo, o grande destaque ficou por conta da sensação de calor, que surpreendeu a todos.

Em Botuverá, esta percepção de abafamento se mostrou sufocante, alcançando a impressionante marca de 56,4°C por volta de 15h no bairro Gabiroba.

Já em Guabiruba, o índice chegou a 52°C, enquanto em Brusque, os termômetros marcaram 51°C.

Calor gera trovoadas

O cenário de extremo calor desencadeou instabilidades atmosféricas ao longo da tarde, resultando em núcleos isolados de trovadas e pancadas de chuva, que atingiram alguns pontos da região.

Já no fim da tarde, os moradores foram agraciados com um espetáculo no céu, diante de um arco-íris surgindo a leste de Brusque, colorindo a paisagem e encantando quem teve a sorte de presenciar esse fenômeno.

O cenário também foi observado nas cidades vizinhas, proporcionando um espetáculo visual após o calor extremo.

Números completos do calor

Antes de apresentarmos uma seleção de imagens que captam não só o fenômeno do arco-íris, mas também o cenário de verão e as cenas típicas de um sábado escaldante, queremos compartilhar o levantamento completo das temperaturas e sensações térmicas registradas ao longo deste sábado.

A tabela a seguir apresenta os picos de calor registrados em diversos pontos do Vale do Itajaí Mirim.

Os valores convencionais de temperatura estão destacados em vermelho. Já em azul, você encontrará os índices de sensação térmica, que indicam o grau de abafamento sentido pelos moradores da região.

Como já observado, destaque recai sobre Botuverá, onde a sensação térmica atingiu impressionantes 56,4°C.

E, como prometido, encerramos esta matéria com uma coleção de imagens registradas durante esta tarde de calor em Brusque.

As fotografias, cuidadosamente selecionadas, capturam o clima escaldante e o magnífico arco-íris ao entardecer.

Confira e deixe-se envolver por esse espetáculo natural que marcou o dia.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

