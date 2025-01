Após lesão grave de Eduardo Brock, Brusque x Avaí é paralisado

O jogo entre Brusque e Avaí, que é disputado desde as 16h30 deste sábado, 18, no Augusto Bauer, está paralisado porque a única ambulância no local foi acionada. Aos 21 minutos do segundo tempo, o zagueiro avaiano Eduardo Brock sofreu uma lesão em choque de cabeça com o atacante quadricolor Robson Luiz.

O jogo foi paralisado para a entrada da ambulância. Eduardo Brock foi imobilizado em maca e levado ao hospital. Robson Luiz permaneceu no gramado sem maiores lesões.

A ambulância da partida esteve localizada na entrada principal, que dá acesso aos setores cobertos. Normalmente, ela fica no lado oposto, no acesso à arquibancada descoberta. Contudo, naquele lado há um acúmulo de entulho das obras do centro empresarial que tem sido construído em frente ao estádio.

O placar é 0 a 0. O jogo é realizado de portões fechados por punição que o Brusque cumpre devido a briga entre torcidas na Arena Joinville, pela semifinal do Catarinense 2024.

