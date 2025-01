Em partida com muitos erros e paralisação para aguardar ambulância no estádio, o Brusque empatou sem gols com o Avaí neste sábado, 18, no Augusto Bauer, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Os visitantes controlaram o primeiro tempo, enquanto o quadricolor conseguiu mais equilíbrio no segundo. A equipe brusquense estende sua série invicta sobre o Leão para 12 jogos, desde 2021.

No segundo tempo, Eduardo Brock levou a pior num choque aéreo com Robson Luiz e precisou deixar o Augusto Bauer de ambulância. O jogo ficou parado até o retorno do veículo ao estádio.

Um time só

A primeira etapa foi praticamente toda do Avaí, com o Brusque tendo raros momentos com a posse de bola controlada e buscando algum ataque. O Leão era dono do jogo, ganhando duelos no meio-campo e rondando a área, enquanto o quadricolor, instável, errava passes simples e falhava a marcação, oferecendo espaços. Ainda assim, o time azurra não conseguia uma finalização limpa.

No ataque, o Brusque não fez mais que alguns chutes travados ou sem direção e sem perigo. Aos 10, Biel fez bom passe para Moccelin, que avançou e chutou de perna esquerda. O chute, mascado, parou no goleiro César Augusto, que não teve dificuldades.

Jogo aéreo

A bola aérea era uma das principais armas avaianas, com os gigantes Cléber e Alef Manga, além da dupla de zaga formada por Jonathan Costa e Eduardo Brock.

Já aos quatros minutos, em cruzamento pela direita, Matheus Nogueira e Cléber se chocaram na grande área. A bola sobrou com Alef Manga, que cabeceou perto da quina da pequena área, com gol aberto. Éverton Alemão fez corte providencial, quase embaixo da linha.

Aos nove, Cléber recebeu belo cruzamento e cabeceou no canto, sem chance alguma para Matheus Nogueira. A bola balançou a bochecha da rede, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 32 minutos, Serrato, que fazia um bom primeiro tempo, cometeu erro crasso na saída de bola. O Avaí iniciou um bom ataque, mas Alef Manga furou o chute de perna direita da entrada da área.

Pouco perigo

O segundo tempo não começou muito melhor para o Brusque. O Avaí, ainda controlando, não conseguia a finalização. Do outro lado, o quadricolor sofria muito com a bola no pé. Uma melhor chance foi aos oito minutos, num cruzamento de Pollero que foi desviado e quase entrou, saindo em escanteio.

Paralisação

Aos 21 minutos do segundo tempo, o zagueiro avaiano Eduardo Brock sofreu uma lesão em choque de cabeça com o atacante quadricolor Robson Luiz.

O jogo foi paralisado para a entrada da ambulância. Eduardo Brock foi imobilizado em maca e levado ao hospital. Como não havia uma segunda ambulância, a partida ficou paralisada por cerca de 35 minutos até o retorno do veículo ao estádio Augusto Bauer.

Lampejos

A partida recomeçou com a substituição de Eduardo Brock por Wanderson, e continuou precisando melhorar muito para se tornar razoável. Ainda assim, aos 63 minutos, Alex Ruan fez passe para Diego Mathias, que ajeitou e chutou muito bem de perna esquerda. César Augusto se esticou todo para defender para escanteio.

Aos 71, Pivô recebeu de Diego Mathias e passou para Alex Ruan, que arriscou de fora. A bola passou à esquerda de César Augusto. No minuto seguinte, Hygor cruzou rasteiro pela esquerda e a bola passou por todo mundo até sair em lateral brusquense.

Matheus Nogueira foi ser realmente exigido apenas aos 79. após bom levantamento na área, Jonathan Costa cabeceou com precisão e o goleiro se esticou para fazer linda defesa para escanteio.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo às 19h30 desta quarta-feira, 22, contra a Chapecoense, no estádio Augusto Bauer. O Avaí vai a Nova Veneza, também na quarta-feira, para enfrentar o Caravaggio no Estádio da Montanha, às 19h.

Brusque 0x0 Avaí

Campeonato Catarinense

2ª rodada

Sábado, 18 de janeiro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Jogos de portões fechados

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Serrato, Paulinho (Dionatan); Diego Mathias (Neto), Biel (Lucas Graff), Paulinho Moccelin (Alex Ruan); Pollero (Robson Luiz).

Técnico: Filipe Gouveia

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius (Pedrão), Jonathan Costa, Eduardo Brock (Wanderson), Mário Sérgio; Barreto, João Vitor; Burbano (Gaspar), Marquinhos Gabriel, Alef Manga (Garcez); Cléber (Hygor).

Técnico: Enderson Moreira

Trio de arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Tomas Braun de Jesus e Jean Marcos Chieza Colle.

Quarto árbitro: Tiago Soares dos Santos

