O padrão típico de verão, que se instalou em Brusque e região durante o fim de semana, deve continuar predominando nesta segunda-feira, 20, de acordo com o boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer.

No entanto, a possibilidade de trovoadas, especialmente a partir da tarde, requer atenção, já que a previsão inclui eventos localizados de maior intensidade, por conta da passagem de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí, explica Scheuer.

Antes disso, o sol sinaliza aparecer entre aberturas no turno da manhã, alternando com a presença de nuvens, segundo o especialista.

Ele destaca ainda que a nebulosidade tende a aumentar gradualmente, à medida que a frente fria se aproxima.

Brusque e as temperaturas

Conforme antecipa Scheuer, a intensidade da sensação de abafamento estará diretamente ligada às aberturas de sol ao longo do dia.

Se a cobertura de nuvens for mais densa, isso irá limitar uma elevação mais expressiva das temperaturas na maior parte das cidades da região brusquense.

Por outro lado, caso o sol predomine por períodos mais extensos, a marca de 30°C será facilmente superada, intensificando ainda mais o padrão de aquecimento.

Ainda assim, o desconforto causado pelo clima abafado será evidente, independentemente das oscilações nos índices térmicos, ressalta o meteorologista.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado então durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem então carrega a beleza interiorana do amanhecer desta segunda-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

