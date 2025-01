Mãe e filha são levadas ao hospital após ataque de cachorro no Rio Branco

Uma mulher de 27 anos e a filha, de 2, ficaram feridas e foram levadas ao hospital após um ataque de cachorro no Rio Branco, em Brusque, na noite deste domingo, 19. O caso aconteceu por volta de 21h30, na rua Gilberto Hassmann.

De acordo com os bombeiros, que atenderam as vítimas, o cachorro que atacou mãe e filha eram da raça pitbull.

A mulher sofreu fratura exposta no dedo direito e ferimento perfurante no ombro direito. Já a menina estava com a perna direita machucada. Elas foram levadas ao hospital.

O tutor do cachorro, que mora no bairro, deixou o local e não foi localizado pela Polícia Militar. O cachorro foi encaminhado à ONG Vida.

*Texto atualizado às 8h50

Leia também:

1. Esgotamento sanitário: saiba como deve funcionar a concessão do serviço em Brusque

2. Filipe Gouveia reconhece que Brusque precisa melhorar, mas aprova novo 0 a 0

3. Prefeitura de Brusque implementa ferramenta de atendimento com inteligência artificial via WhatsApp

4. Brusque anuncia atacante para a sequência do Catarinense

5. Guabiruba: cachoeira revela espetáculo após chuvas

Assista agora mesmo!

Como as capelas centenárias de Guabiruba se transformaram em referência para a comunidade: