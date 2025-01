Alexandre de Moraes pede explicação a Jorginho Mello sobre conversas de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

Dito e feito 1

Dito e feito. O que este espaço apenas inferiu, quarta-feira passada, que não seria surpresa nenhuma se, em sua sanha persecutória, o ministro Alexandre de Moraes exigisse explicações do governador Jorginho Mello por ter dito em entrevista que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e Bolsonaro, “conversam muito”, apesar da proibição do próprio Moraes, aconteceu. O irrefreável “supremo” mandou a Polícia Federal a proceder uma oitiva, no prazo de 15 dias, para “esclarecimentos” de Mello.

Dito e feito 2

A propósito, falas inoportunas do governador estão complicando sua imagem. Além do Psol de SC, a direção estadual do PT, sob comando do presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, estão acionando o mandatário por ter elogiado Pomerode, destacando a cidade “pela cor da pele das pessoas”. A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, também entrou na polêmica. Em nota de repúdio, chamou a fala de “espécie odiosa de discriminação”. Conforme o Censo de 2022, dos 34.289 habitantes de Pomerode, 27.562 são brancos. Pretos e pardos representam menos de 20%.

Foi

No entra-e-sai da lista de bolsonaristas que iria para a posse, hoje, de Donal Trump na presidência dos Estados Unidos, o senador Jorge Seif (PL-SC) acabou entrando na última hora e ontem participou de vários atos relacionados à posse do novo inquilino da Casa Branca.

Museu do Mar

Mais um empecilho se interpôs na sofrida licitação para contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para restauração e ampliação do magnifico Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade divulgou comunicado informando da suspensão do edital, para retificação das especializações técnicas e ajustes nos orçamentos.

Desculpados

Os inúmeros jornalistas-meteorologistas de emissoras de TV de SC estão desculpados por não terem antecipado o dilúvio da semana passada no nosso litoral. Em socorro deles, a respeitada professora Regina Rodrigues, da Coordenadoria Especial de Oceanografia da UFSC, diz que evento era de difícil previsibilidade. Por se tratar de um fenômeno local – popularmente conhecido como lestada – exige um elevado grau de conhecimento científico de sua natureza. São nuvens que os satélites não captam.

Nossos marajás

Acerca de nota, aqui, sexta-feira, sobre os supersalários de procuradores e promotores de Justiça do Ministério Público de SC, questiona-se como alguns servidores públicos conseguem tal proeza, parecendo não prestar serviço à população, mas sim servir-se dela, que os paga. É mais um lamentável e triste caso que se soma ao espantoso descrédito do Judiciário, cuja avaliação geral dos brasileiros é de risíveis 12% de boa ou ótima quanto ao seu desempenho.

Escolas-militares

Apesar do presidente Lula ter determinado, em julho de 2023, encerramento do programa de escolas cívico-militares, o governo de SC decidiu ignorar. E vai ampliar o programa estadual, com mais cinco unidades a partir deste ano, adicionando-se à nove já atuando no modelo. Serão instaladas em Araranguá, Curitibanos, Ibirama, Itajaí e Mafra.

Desqualificação

Em 106 municípios brasileiros há predomínio de professores sem qualquer qualificação universitária. Só no Maranhão, governado pela ruinosa família Sarney por décadas, e ultimamente pelo comunista Flávio Dino, que se tornou ministro “supremo”, são 53. Felizmente, nenhum de SC.

Redação

O desempenho dos estudantes de SC na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja nota vale 20% da nota final, merece uma reflexão das autoridades educacionais. Nenhum candidato catarinense tirou nota 1000.

Biblioteca digital

Recente pesquisa mostrou que mais de 11 milhões de brasileiros tomou distância da riqueza contida na literatura ao longo da última década. Daí a importância de projeto protocolado semana passada na Assembleia Legislativa da deputada Paulinha (Podemos), que propõe a criação da Biblioteca Digital Catarinense para a distribuição gratuita de livros, materiais didáticos, audiolivros e outros recursos educacionais com o objetivo de promover o acesso à cultura, à educação e à inclusão digital.