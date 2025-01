“O vereador precisa estar na rua”, diz Leonardo Schmitz, que retorna à Câmara de Brusque

Após quatro anos fora da Câmara de Brusque, o vereador Leonardo Schmitz (PL) voltou a ocupar uma cadeira no Legislativo municipal. O parlamentar define como prioridade do mandato a atenção aos bairros, sobretudo aqueles mais afastados do Centro em que as demandas são pouco atendidas.

Natural de Brusque e pai de dois filhos, Leonardo foi eleito vereador pela primeira vez em 2016. Nas eleições de 2020, ele fez mais votos que a anterior, mas não conseguiu se reeleger pelo antigo Democratas por questões de legenda. Agora, ele retorna ao Legislativo.

Leonardo foi o segundo candidato a vereador mais votado nas eleições de 2024, com 1.591 votos. Ele divide a bancada do PL, partido governista, com outros três vereadores: Valdir Hinselmann, Paulinho Sestrem e Pedro Neto.

“O vereador precisa estar na rua, ouvindo as pessoas. Penso que o vereador, além de outras atribuições, como fiscalizar e criar leis, precisa estar presente para o povo. Esse foi meu diferencial, que me fez dobrar a votação e hoje voltar ao cenário, como o segundo mais votado da cidade”, avalia o parlamentar.

Nos últimos anos, Leonardo foi diretor-presidente do antigo Instituto Brusquense de Planejamento (Ibplan), hoje Secretaria de Planejamento Urbano, e ocupou uma diretoria na Secretaria de Educação. Ele une as áreas de educação, infraestrutura e segurança pública como bandeiras do mandato, apesar de considerar as pequenas demandas dos moradores como prioridade.

“Minha prioridade é estar próximo da população. Sentimos a falta da presença de um representante nas comunidades mais afastadas. O Léo, quando foi vereador pela primeira vez, sentia a necessidade das pessoas e o anseio por melhorias. O retorno dos impostos pagos pelos contribuintes é muito pequeno em bairros afastados”, considera.

O vereador do PL, mesmo partido do prefeito de Brusque, André Vechi, confirma que faz parte da base do governo na Câmara, que é maioria. Apesar do posicionamento favorável à administração, ele garante que cada projeto que chegar à Câmara será analisado, seja de origem da prefeitura ou não.

“Serei base. Vamos analisar cada projeto que venha para Câmara. O que for bom e de interesse popular da grande maioria, vamos ser parceiros e aprovar. O que pesar, vamos rever e dialogar para termos o menor erro possível na hora de votar no projeto”, conclui.

