Tráfego é liberado na BR-101, em Biguaçu, após 80 horas

Depois de 80 horas de trabalho, a Arteris Litoral Sul e empresas parceiras concluíram os serviços de reparação da galeria de água e a aplicação do pavimento e da sinalização no km 181 da BR-101, em Biguaçu. Com isso, a partir das 6h desta segunda-feira, 20, o tráfego foi liberado, com duas faixas disponíveis em cada sentido da rodovia.

As vias marginais, no entanto, permanecerão com restrição de tráfego, operando em apenas uma faixa em ambos os sentidos.

Rompimento de parede da galeria

As intervenções foram necessárias após o rompimento de uma das paredes da galeria de água devido às fortes chuvas que atingiram a região na última quinta-feira, 16, resultando na interdição total da rodovia. Durante todo o período de interdição, o tráfego foi desviado para o Contorno de Florianópolis, por onde fluiu normalmente.

A execução dos serviços contou com o empenho de mais de 70 colaboradores, que atuaram de forma ininterrupta, além da utilização de cerca de 40 equipamentos, entre caminhões, escavadeiras, guindastes e rolos compactadores, para garantir a rápida recuperação da infraestrutura viária.

