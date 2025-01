Incêndio destrói cozinha de pizzaria de Nova Trento

Um incêndio destruiu a cozinha de uma pizzaria no Centro de Nova Trento na manhã desta segunda-feira, 20. Os bombeiros foram acionados por volta de 6h10.

O estabelecimento fica na rua dos Imigrantes. Os bombeiros acessaram o local através da residência anexa à pizzaria, sendo necessário fazer o corte de um cadeado de uma das portas para acessar o ambiente.

Ao entrar, os bombeiros se depararam com um incêndio em fase de crescimento na cozinha da pizzaria, com o foco no local onde estavam duas fritadeiras.

O fogo estava se alastrando pelas paredes do ambiente, assim como pelo teto. Além disso, estava propagando-se para a área de mesas da pizzaria, além de um dos banheiros.

Foi conferido o registro do gás, que já estava fechado. Após realizar o combate a incêndio, utilizando cerca de 1 mil litros de água, os bombeiros realizaram a ventilação mecânica para retirar a fumaça do local e, por fim, o rescaldo. Os proprietários foram até o local e repassaram dados necessários às autoridades.

