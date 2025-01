Desembargador de Brusque é eleito presidente do TRE-SC

O desembargador de Brusque Carlos Alberto Civinski irá presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), em substituição à desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, a partir de abril de 2025. Ele foi eleito por aclamação, em sessão administrativa realizada na tarde desta quarta-feira, 29.

A vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral serão ocupadas pelo desembargador Carlos Roberto da Silva, que foi escolhido pelo Pleno do Tribunal de Justiça (TJ-SC), no dia 4 de dezembro passado, para ocupar o cargo de juiz efetivo do TRE-SC, na categoria Desembargador.

A atual presidente cumprimentou os eleitos e desejou uma gestão de realizações. “Com certeza terão muitos desafios pela frente no preparo e realização das eleições de 2026, mas a dedicação, a experiência e a sabedoria de ambos nos dá a segurança de que teremos um trabalho de excelência”, destacou a desembargadora.

O desembargador Civinski agradeceu a aclamação dos pares e o apoio da desembargadora Maria do Rocio ao longo da sua gestão como vice-presidente e corregedor, além do apoio dos servidores da sua assessoria jurídica e da Corregedoria.

“Estarei à disposição de todos os que compõem essa instituição para que juntos possamos continuar a escrever uma história de integridade, dedicação e respeito à democracia, atentos às transformações da sociedade e ao anseio por um sistema eleitoral cada vez mais transparente e acessível”, ressaltou o novo presidente eleito, reafirmando seu compromisso “com a lisura do processo eleitoral, com a independência do Poder Judiciário e, sobretudo, com a sociedade catarinense, que deposita em todos nós a confiança para garantir a legitimidade do sufrágio”.

O desembargador Carlos Roberto da Silva, que ocupa atualmente o cargo de juiz substituto da Corte, saudou o presidente eleito e enfatizou seu compromisso com a instituição. “Será uma honra tê-lo como presidente e poder auxiliá-lo. Afirmo minha intenção de continuar colaborando com o engrandecimento da Justiça Eleitoral catarinense, iniciando minha atuação como vice-presidente e corregedor eleitoral”, disse.

A corte eleitoral é composta por sete membros efetivos, sendo dois desembargadores, dois Juízes de Direito, um Juiz Federal e dois Juristas. A posse dos eleitos nos respectivos cargos está prevista para o dia 4 de abril.

Currículo de Civinski

O desembargador Carlos Alberto Civinski é natural de Brusque e graduou-se em Direito pela Fundação Universitária da Região de Blumenau (Furb) em 1984.

Ingressou na magistratura catarinense em 1988, como juiz substituto, atuando nas Comarcas de Abelardo Luz, Xanxerê, São Lourenço d’Oeste, Brusque, Gaspar, Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Dionísio Cerqueira. Em 1990, foi promovido a juiz de direito, atuando nas Comarcas de São Domingos, Santa Cecília, Campos Novos, Curitibanos, Blumenau e Brusque.

Já em 2008, foi promovido ao cargo de desembargador substituto, tendo atuado na Câmara Civil Especial e na Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Em 2012, tomou posse como desembargador, tendo atuado na Terceira Câmara Comercial e, desde julho de 2012, na Primeira Câmara Criminal, onde permanece até hoje. De 2012 a 2015, atuou como vice-presidente do Fundo de Reaparelhamento da Justiça do TJ-SC, sendo nomeado, em seguida, ao cargo de presidente.

Foi eleito pelo Pleno do TJ-SC para o cargo de juiz efetivo do Pleno do TRE-SC, na categoria desembargador, para o biênio 2024-2026.

