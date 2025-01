Processo seletivo para médicos é aberto pela Secretaria de Saúde de Brusque

Nesta quarta-feira, 29, a Secretaria de Saúde iniciou o processo seletivo para o cargo temporário de médico clínico geral. As inscrições começam nesta quinta-feira, 30, e se encerram na próxima sexta-feira, 7.



Os interessados deverão cadastrar os documentos pessoais em formato PDF no site oficial. Ao final do cadastro, é necessário salvar ou imprimir o comprovante de inscrição. O resultado da lista preliminar estará disponível no dia 11 de fevereiro, enquanto o resultado final será divulgado no dia 19.

Processo seletivo

Os requisitos incluem: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações eleitorais e militares, além de não ter condenações criminais. Os candidatos não podem acumular cargos públicos e devem ter aptidão física e mental para o exercício da função.

“Foi publicado no Diário Oficial o novo processo seletivo para contratação de equipe médica. É um processo seletivo simplificado por pontuação curricular e visa chamamento médico tanto para médicos da atenção primária quanto para os médicos novos do pronto atendimento 24 horas”, comenta secretária de saúde, Thayse Rosa.

