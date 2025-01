Primeiro Encontro de UTVS e Quadriciclos do Jeep Clube Botuverá tem data definida

A primeira edição do Encontro de UTVS e Quadriciclos do Jeep Clube Botuverá está marcada para o dia 22 de março.

O evento acontece no Salão da Igreja Lageado. As inscrições são feitas em uma plataforma on-line. A valor é de R$ 160 para piloto e de de R$ 60 para acompanhante (Zeca), incluindo café e almoço.

O ponto de encontro é o Salão São Paulo Apóstolo, no Lageado. O percurso de aproximadamente 90 quilômetros de trilhas vai percorrer diversos bairros do município, incluindo Centro, Lageado, Ribeirão do Ouro, Gabiroba, Ribeirão Porto Franco e Sessenta e Águas Negras.

Este evento é o primeiro do segmento no município, fruto da idealização do Jeep Clube Botuverá, que viu o sucesso do primeiro passeio 4×4 realizado no ano passado e decidiu expandir a experiência para os UTVs e Quadriciclos. A expectativa é de que o encontro seja um grande marco para a comunidade off-road local, reunindo pessoas de toda a região.

