Brusque anuncia volante para a sequência da temporada

O Brusque anunciou, na manhã desta terça-feira, 28, a contratação do volante Carlos Biro, de 20 anos. Seu vínculo com o quadricolor é válido até o fim da Série C, com opção de renovação automática. O jogador está integrado ao elenco e participa dos treinos.

Carlos Biro foi formado nas categorias de base do Athletico, também passou pela base do Sport. No Brusque, o volante busca sua primeira oportunidade entre os profissionais.

Em 2024, pelo Sub-20 do Athletico, Biro disputou 37 partidas e marcou cinco gols.

O volante é o quinto reforço do Brusque para 2025, após as contratações do atacante Guilherme Pira e dos meias Robinho, Biel e Gabriel Honório.

