Presidente da Fundação José Walendowsky visita prefeita de cidade polonesa e momento vira destaque na imprensa local

No dia 30 de dezembro, o presidente da Fundação José Walendowsky, Luis Antonio Loyola Walendowsky, acompanhado pela esposa Daniella Melo e as filhas Sofia, Vitória e Luísa, foi recebido pela prefeita de Gmina Popielów, Artur Kanzy-Budzicz, vice-prefeito, e Joanna Widacha-Cichón, presidente do Conselho Comunal de Gmina.

O encontro, que virou destaque na imprensa polonesa, aconteceu em dois locais: Gmina e Stare Siolkowice, com a presença de autoridades locais e representantes da comunidade brusquense.

Entre os presentes na reunião estavam Ivan José e Célia Walendowsky, João Paulo Loyola Walendowsky, Zezé e Daniela Walendowsky, acompanhados pelas filhas Natasha e Lorrayne, Ilson Garcia de Andrade e Zenaide Mello de Andrade, além do vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), desembargador Carlos Civinski.

Representando a Sociedade Polônia Brasileira de Varsóvia, participaram Marek Makowski e sua esposa, Everly Giller.

Durante o encontro, Luis Antonio reafirmou o compromisso da Fundação José Walendowsky de estreitar os laços entre Brusque e Gmina Popielów, com o objetivo de oficializar o título de Cidades-Irmãs. “A iniciativa busca fortalecer as relações culturais, históricas e institucionais entre as duas localidades”, disse ele ao jornal O Município.

Momentos marcantes

Segundo Luis, dos momentos mais marcantes da visita foi a apresentação das jovens Sofia, Vitória, Luísa, Natasha e Lorrayne Walendowsky, conhecidas como “Polakinhas de Brusque”.

“Elas emocionaram os presentes ao cantarem canções natalinas e do folclore polonês na língua local, reforçando a conexão cultural entre os países”.

Antes do almoço oficial com autoridades e convidados, a comitiva brusquense visitou a casa onde viveu Sebastião Edmundo Wos Saporski, considerado o “Pai da Imigração Polonesa no Brasil”.

