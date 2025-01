O Brusque Futebol Clube convocou, nesta segunda-feira, 27, uma reunião entre Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva a ser realizada na terça-feira, 28, na qual será explicada a proposta oficial para a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Conforme relata o presidente Danilo Rezini, o clube aguarda a formalização da proposta ainda nesta segunda. O grupo interessado pela compra é o do empresário Rubens Takano Parreira, dono do AFS, da primeira divisão portuguesa.

“Assim que chegar esta proposta, nós vamos passá-la aos nossos diretores e conselheiros, para que possam avaliá-la inteiramente. Queremos trazê-los, se possível, amanhã [terça-feira, 28], para que já possam ver, questionar. Isto é o que nós vamos fazer. Estamos esperando, porque deve chegar hoje esta proposta”, explica Rezini.

“Estamos aguardando, até o início da noite, eles oficializarem os últimos detalhes, para apresentarmos amanhã a todos os diretores e conselheiros, que convidamos. Fizemos o convite hoje porque acreditamos que deva dar tudo certo em relação à oficialização da proposta”, complementa o diretor de futebol, André Rezini. As tratativas começaram há mais de um mês.

Já há reuniões marcadas para quinta-feira, 30. A primeira, às 18h, irá tratar da aprovação e autorização da transferência de bens e direitos do Brusque e alteração na participação societária do clube. Às 19h30, começa um segundo encontro, para: realizar a aprovação da constituição da SAF; a aprovação e validação de um acordo de investimento e transferência da atividade; e a transferência dos bens ou direitos da atividade de futebol para a SAF.

Uma vez que a proposta pela compra da SAF seja oficializada, ela deverá ser votada já na quinta-feira.

Perguntado sobre se há detalhes da proposta que podem ser revelados com antecedência, Danilo Rezini afirma que, num primeiro momento, termos de confidencialidade impedem.

“Isto não é uma proposta que você vai fazer e vai à rádio, ao jornal, abrir ponto por ponto. Existe uma cláusula de confidencialidade e nós não podemos estar abrindo assim. Mas, dentro da medida do possível legalmente, vamos fazendo nossas considerações e passando aos interessados. Primeiro os diretores e os conselheiros. Quem vai decidir fazer este negócio, efetivamente, são os conselheiros.”

O presidente do Brusque explica que o escritório do diretor jurídico do clube, Luís Fernando Pamplona Novaes, foi contratado para assessorar o clube neste processo, e que uma outra empresa, que já vem lidando com tratativas da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), foi contratada para lidar com questões comerciais da negociação.

“É o crescimento do Brusque Futebol Clube nos últimos anos”

Danilo Rezini afirma que a transição do Brusque para SAF é resultado do crescimento do clube nos últimos cinco anos. E não há condições de, enquanto clube associativo, se manter no nível atual.

“O futebol ficou muito caro. O nível de disputa de que estamos participando agora, em competições nacionais, é muito alto. E, para que isto continue neste nível, nós precisamos ter estrutura — um centro de treinamento — e fluxo de caixa para cumprir todos os requisitos para manter o clube.”

A temporada 2024 foi um agravante, na avaliação de Rezini. O Brusque recebeu menos verba do que o esperado referente à venda dos direitos de transmissão da Série B e jogou quase todos os seus jogos como mandante fora do Augusto Bauer.

“É bom que se entenda bem o porquê de estarmos buscando isto: buscar um investidor que tenha confiabilidade e recursos suficientes para manter o Brusque onde está, com toda estrutura de CT e também com verba suficiente para bancar o custo operacional de um clube competitivo”, encerra.

Potencial comprador

Os responsáveis pela proposta de 90% da compra da SAF são do grupo do empresário Rubens Takano Parreira, ligado à Delta Comercializadora de Energia. Ele é dono do AVS Futebol SAD (ou AFS), da primeira divisão de Portugal, sediado na Vila das Aves, município de Santo Tirso. O clube foi formado à partir da transferência da SAD (equivalente à SAF Brasileira) da Vilafranquense.

No Brasil, Rubens Takano Parreira já tentou comprar clubes como o São Bento-SP, o Comercial-SP e a Portuguesa Santista.

