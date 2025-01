VÍDEO – Sesc de Brusque realiza show gratuito nesta segunda-feira; confira programação

Acontece na noite desta segunda-feira, 27, um show gratuito nos espaços do Sesc de Brusque. O evento celebra o Sesc Verão, que conta uma série de ações na instituição. A apresentação de Allende e Banda ocorre às 19h nos espaços do Sesc, na avenida Arno Carlos Gracher, 611, no Centro.

Conforme a organização, o espetáculo passará por outras três cidades. Ao longo da semana acontecem diversas outras atrações, que encerram na quinta-feira, 30, último dia do evento. Em Brusque, o Sesc Verão iniciou na última quarta-feira, 22.

Nesta segunda, as atrações começam a partir das 17h30, com uma oficina de aromaterapia até às 18h. Depois acontece a roda de dança circular e então às 19h inicia o show de Allende e Banda.

A entrada é gratuita e aberta para todos.

Confira o convite:

É possível acompanhar a programação completa desta semana através dos folders informativos:

