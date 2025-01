VÍDEO – Delegada atualiza caso de romeno que matou homem e incendiou casa em Balneário Camboriú

A delegada Ruth Henn, da Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú, divulgou nas redes sociais novas informações sobre o caso envolvendo o romeno que invadiu uma residência no município e assassinou, a tiros, um homem de 28 anos. Segundo a delegada, o criminoso já está na lista de procurados pela Interpol.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado como Michael Luciano Borzas, de 20 anos. Ele invadiu a residência à procura da ex-companheira, inconformado com o término do relacionamento. Após matar o homem que estava na casa, Borzas incendiou o imóvel e fugiu a pé.

“Um mandado de prisão preventiva já foi expedido contra ele, encaminhado para a Polícia Federal, e o suspeito agora integra a lista de procurados pela Interpol”, informou a delegada.

Caso

A vítima era marido de uma funcionária da casa, que também ficou ferida na cabeça e no ombro. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso.

Segundo registros, no dia anterior, domingo, 19, o Poder Judiciário havia expedido um mandado de prisão preventiva contra Michael, relacionado a crimes de ameaça e tentativa de homicídio contra a ex-companheira. O relacionamento teria acabado no dia 7de janeiro.

