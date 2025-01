Criança é atropelada após discussão e agressão entre vizinhos em Gaspar

Uma discussão entre vizinhos deixou três pessoas feridas, incluindo um menino de 11 anos que teria sido atropelado propositalmente na noite deste domingo, 26, em Gaspar. O caso aconteceu na rua Rosalina Theiss, no bairro Gaspar Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para uma ocorrência em um conjunto residencial por volta das 21h05. Duas mulheres, de 39 e 56 anos, foram agredidas e tinham ferimentos no rosto.

Conforme o relato dos moradores, um menino de 11 anos teria sido atropelado por um carro propositalmente após as discussões. Ele sofreu ferimentos no joelho e tinha uma suspeita de deslocamento no tornozelo, mas estava consciente e orientado. A criança e a mulher de 39 anos foram encaminhadas ao Hospital de Gaspar pelos bombeiros.

Os moradores locais afirmaram que teria acontecido um desentendimento entre os vizinhos, que acabou em um caso de agressão e atropelamento. Os suspeitos já haviam fugido quando as equipes dos bombeiros chegaram no local.

A Polícia Militar também esteve presente para identificar os agressores e tomar as providências legais. A identidade de nenhum dos envolvidos foi divulgada e não há mais informações sobre o caso até o momento.

