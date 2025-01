Saiba quais empresas ocuparão o centro comercial construído no antigo prédio do INSS, em Brusque

O novo centro comercial, construído no local onde funcionava o antigo prédio da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro de Brusque, deverá ser entregue aos lojistas em breve, mais precisamente no final do mês de fevereiro. O empreendimento está localizado na rua Rodrigues Alves, próximo ao Shopping Gracher.

Desde o mês de agosto de 2023, o INSS passou a funcionar em um prédio na rua Barão do Rio Branco, também no Centro da cidade.

De acordo com a Becker Construtora, responsável pelo projeto, o edifício está recebendo os acabamentos finais, como pintura, revestimento em ACM e paisagismo. Em abril de 2024, o jornal O Município divulgou imagens ilustrativas do projeto, mostrando como ele deverá ficar após sua conclusão.

“Trata-se de uma transformação significativa para essa região da cidade, tanto no aspecto comercial quanto no visual”, destacou a construtora.

Questionado sobre os prazos, André, representante da construtora, informou que as operações comerciais devem começar cerca de 30 dias após a entrega das chaves, prevista para o final de janeiro, exatamente 12 meses após o início das obras.

“Foi um projeto muito bem executado e concluído dentro do prazo previsto. Vale destacar que, mesmo antes da inauguração, todos os espaços que estavam disponíveis foram locados”, concluiu.

As empresas que ocuparão os espaços comerciais são: Mabelle, Colcci, not me shoes, Inpot Saladas, Livraria Saber, Orion Store, Hering Kids, Raffcom, Sonhos Store SC e Moratta Construtora.

