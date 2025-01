Carro é destruído por incêndio na manhã desta segunda-feira no Jardim Maluche, em Brusque

Um carro foi destruído pelo fogo na manhã desta segunda-feira, 27, na rua Maximiliano Furbringer, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. Segundo informações apuradas pelo jornal O Município, o veículo era registrado em Guabiruba, e o motorista saiu ileso.

Questionado sobre a possível causa do incêndio, o motorista explicou que as chamas começaram no painel do carro. Ele percebeu a fumaça e imediatamente parou o veículo. Após sair do automóvel, o fogo rapidamente se alastrou, consumindo o carro por completo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, evitando que as chamas causassem maiores danos.

