O mês de janeiro avança para sua última semana diante da previsão do tempo, sinalizando um certo recuo do calor mais forte para Brusque e região.

Após dias marcados por um padrão térmico de grande desconforto, a tendência agora é de temperaturas não tão altas no valor numérico, embora o abafamento ainda deva estar presente.

Essa mudança está associada a um aumento na cobertura de nuvens, o que deve limitar a incidência prolongada de sol.

Apesar disso, o cenário típico do verão segue predominando, com condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva localmente fortes, exigindo atenção.

O meteorologista Leandro Puchalski publicou um boletim detalhado sobre este tema, destacando os principais fatores que prometem influenciar esse comportamento climático à vista.

Confira a nota completa do especialista logo abaixo da foto e fique por dentro de todas as informações para se preparar melhor.

Brusque nesta segunda-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O boletim inicia trazendo as condições climáticas esperadas para Brusque e região nesta segunda-feira, destacando que o típico padrão de verão promete seguir ditando as regras.

Contudo, há uma expectativa de alívio no calor mais intenso, especialmente em relação aos picos de temperatura.

Apesar disso, o abafamento permanece presente, mesmo com máximas dificilmente ultrapassando os 30°C.

Essa redução no calor se deve à previsão de uma maior cobertura de nuvens, que limitará períodos prolongados de sol.

Por outro lado, a população deve estar atenta às pancadas de chuva, que têm maior probabilidade de ocorrer a partir do meio da tarde em direção à noite.

Eventos localizados de trovoadas também não estão descartados, seguindo a dinâmica característica da estação, em que uma área pode ser atingida enquanto outra próxima permanece seca.

Brusque no desfecho de janeiro

Para o restante da semana, a tendência do tempo mantém o mesmo padrão observado nesta segunda-feira.

Em outras palavras, o sol seguirá frequentemente encoberto pela maior presença de nuvens.

Essa condição continua limitando os picos de calor, com as temperaturas máximas raramente superando os 30°C.

Apesar disso, a sensação de abafamento ainda deve persistir, típica deste período do ano.

As pancadas de chuva de verão seguem como protagonistas, com potencial para trovoadas e, em casos isolados, precipitações mais fortes.

Assim como nesta segunda-feira, é possível que um bairro seja atingido por chuvas severas enquanto outro, a poucos quilômetros de distância, permaneça sem qualquer alteração no tempo.

Essa dinâmica da ausência de calor forte, nebulosidade predominante e chuvas localizadas deve marcar presença em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim ao longo desta última semana de janeiro.

Monitoramento

Vale lembrar que, como sempre, as previsões de médio e longo prazo podem sofrer ajustes à medida que novas informações são atualizadas.

Continuaremos acompanhando de perto e trazendo os dados mais precisos para manter você informado.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta segunda-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, então enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

