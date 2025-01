Padre brusquense Artur Betti morre em Blumenau, aos 89 anos

O padre Artur Betti faleceu aos 89 anos neste último domingo, 26. Natural de Brusque, ele exerceu seu ministério em diversas paróquias da Diocese de Blumenau e anteriormente em paróquias da Arquidiocese de Florianópolis.

Padre Artur nasceu no dia 12 de outubro de 1935, e recebeu a ordenação sacerdotal em 1° de julho de 1972.

Nota da Diocese de Blumenau

Com profundo pesar, a Diocese de Blumenau comunica o falecimento do querido Padre Artur Betti, que retornou à casa do Pai.

Elevamos nossas orações para que Deus o receba em Sua infinita misericórdia e conforte o coração de seus familiares, amigos e fiéis.

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé” (2Tm 4,7).

