O atacante Robson Luiz marcou, neste sábado, 25, seu primeiro gol como jogador profissional: o de empate em 1 a 1 do Brusque com o Joinville, fora de casa, pela quarta rodada do Catarinense. Revelado na base quadricolor, o atacante teve suas primeiras oportunidades de entrar em campo em 2024, mas é em 2025 que tem conseguido jogar mais.

O gol garantiu um ponto ao Brusque, mas o quadricolor segue sem vencer no Campeonato Catarinense, após quatro rodadas. Foi isto que impediu Robson Luiz de estar 100% feliz após o apito final na Arena Joinville:

“Muito feliz por este gol, por ter empatado este jogo. Este ponto vai ser muito importante pra gente no decorrer do Catarinense. Fico muito feliz, só que com um gosto amargo por causa do empate. Não era isto que a gente queria, a gente queria ganhar o jogo. Mas vamos buscar trabalhar mais que vai dar tudo certo.”

Seu primeiro gol como profissional contou com lançamento de Gabriel Honório. Robson Luiz acreditou na jogada e se atirou para desviar, no ar, a bola com o pé direito, fora do alcance do goleiro Bruno Pianissola.

“O professor falou antes do jogo que é para acreditar em todas as bolas, e entrar na frente do zagueiro sempre. Fui feliz e ajudei a equipe”, complementa.

Robson Luiz é filho do ex-jogador de mesmo nome, que teve passagens por Bahia, Santos, Vitória, Vasco, Goiás e Ceará. Estreou pelo time principal do Brusque na Série B 2024, mas atuava nas categorias de base desde 2022. Na primeira rodada do Catarinense 2025, em 15 de janeiro, fez seu primeiro jogo como titular. O atacante completa 21 anos em 10 de março e soma oito partidas pelo quadricolor.

O Brusque volta a campo às 20h desta quarta-feira, 29, para enfrentar o Caravaggio no estádio Augusto Bauer.

