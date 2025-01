Carlos Renaux expande escolinha e chega a quatro núcleos em Brusque e região

O Carlos Renaux inaugurou, na tarde desta sexta-feira, 24, um novo núcleo de suas escolinhas de futebol, localizado na Sociedade Ipiranga, bairro Souza Cruz, em Brusque. Foi realizada uma aula inaugural, com garotos de 6 a 14 anos, divididos em duas turmas por faixa etária. Este é a quarta unidade do Vovô do futebol catarinense, somando cerca de 200 alunos no total.

As escolinhas também estão presentes nos bairros São Pedro (Sociedade Angelina) e Limeira. Fora de Brusque, há unidades em funcionamento em Canelinha, por meio de parceria com a prefeitura; e em Guabiruba, no Lageadense. Há negociações em andamento para a formação de outros núcleos.

As iniciativas são encabeçadas por dois ex-jogadores com passagens por Carlos Renaux e Brusque: o ex-zagueiro Agenor Cipriano e o ex-atacante Neilor. Um dos objetivos das escolinhas é preparar as crianças para futuras peneiras para as categorias de base do clube.

“É um enorme prazer fazer parte da família Clube Atlético Carlos Renaux. Fazer parte desse projeto das escolinhas nos bairros e em outros municípios, formando o caráter das crianças é um presente de Deus. Muito grato ao presidente Taico e ao diretor de esportes Djonathan, pela oportunidade de fazer o que amo”, afirma Neilor.

