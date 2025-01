Prefeitura de Botuverá promove reestruturação de equipe no Parque das Grutas

A Prefeitura de Botuverá anunciou mudanças na equipe do Parque Municipal das Grutas, um dos principais atrativos turísticos do município. Leandro Tabarelli, que atua como guia do parque há 16 anos, 11 deles como efetivo, acumulava a função de chefe de equipe em ocasiões específicas. Agora, foi promovido ao cargo de diretor administrativo do parque.

“Leandro é um profissional que conhece cada detalhe das Grutas e já demonstrou, ao longo de sua trajetória, competência e dedicação ao nosso patrimônio. Sua experiência será essencial para esta nova fase”, destacou o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky.

O antigo diretor, Evandro Barni, é concursado como agente operacional administrativo desde 1999 e foi remanejado para o setor de Contabilidade da Prefeitura. Além disso, a reestruturação trouxe o retorno da curadora Silvana Bonifácio Fávaro, responsável pelo Museu da Imigração. Silvana havia sido exonerada no fim da gestão anterior.

A equipe do parque também recebeu reforços com a contratação de duas novas guias concursadas, que irão compor o time e suprir a ausência de Tabarelli no atendimento direto aos visitantes. As mudanças ocorrem, ainda, em um momento de despedida da guia Natássia, que deixa o parque para seguir carreira no magistério após anos de dedicação.

As adequações foram oficializadas em reunião realizada no Centro Administrativo do parque no último dia 21, com a presença de toda a equipe, do prefeito Victor, do secretário Evandro Pedrini, o Botuva, e de outros colaboradores.

“Nossa gestão entende que as pessoas são o coração do serviço público. Essas adequações visam valorizar os profissionais e garantir que o Parque das Grutas, um símbolo do nosso município, seja cada vez mais um espaço de excelência no acolhimento aos visitantes”, salienta.

Leia também:

1. Saiba quais empresas ocuparão o centro comercial construído no antigo prédio do INSS, em Brusque

2. VÍDEO – Ônibus tomba a caminho do Beto Carrero e deixa feridos no Norte de SC

3. Direitos do consumidor: confira dicas do Procon para a volta às aulas

4. Gouveia, após JEC 1×1 Brusque: “pior que o 1º tempo, impossível”

5. Vereador mais votado em 2024, Valdir Hinselmann elenca prioridades do mandato: “ouvir a comunidade”

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: