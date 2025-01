Retorno à rotina: especialista dá dicas para preparar crianças para a volta às aulas

O retorno às aulas é aguardado com expectativa por muitos, mas também pode ser desafiador para alunos e pais, que precisam voltar a se adaptar à rotina diária. Para que essa transição seja mais suave, especialistas sugerem que os responsáveis comecem a preparar os filhos com alguma antecedência.

A professora Eliane Kormann, mestre em Educação, professora e Coordenadora do Curso de Pedagogia e assessora pedagógica da Unifebe, sugere que os pais iniciem a mudança para os horários escolares de forma gradual, alguns dias antes de as aulas começarem, ajustando a rotina de sono e do café da manhã ou almoço.

“Se durante as férias os horários de sono mudaram, comece a ajustá-los gradualmente alguns dias antes do início das aulas. Isso facilita a adaptação ao horário escolar. A primeira semana de volta pode ser desafiadora. Prepare a mesa do café da manhã na noite anterior para ganhar tempo e começar o dia com mais calma”, sugere.

Outra dica é envolver os pequenos na organização dos materiais, organizando a mochila e a lancheira, por exemplo. “Isso ajuda a minimizar o estresse, facilita a adaptação e contribui para o entusiasmo e a responsabilidade”.

Segundo a professora, outra medida importante é reforçar o positivo da escola, evitando associar as aulas a uma obrigação. “Enfatize o quanto a escola é um lugar de aprendizado e socialização, por exemplo”.

Independência e comportamento

Para motivar as crianças, Eliane também orienta os pais a estimularem a independência. “Incentive a criança a separar o seu uniforme e organizar o seu material escolar. Isso não só a motiva, como também ajuda no desenvolvimento de sua autonomia”, reforça.

Outro ponto importante é conversar sobre expectativas e comportamento e não ter receio de dialogar.

“É importante discutir com as crianças sobre a volta à escola, reforçando temas como respeito aos professores e colegas. Aproveite para abordar questões como o bullying. Apoie a criança. Se ela demonstrar insegurança ou medo, converse abertamente sobre os sentimentos e ofereça apoio. Mudanças de rotina podem gerar ansiedade, e uma conversa aberta pode ajudar a reduzir esse desconforto”.

Os estudos

Depois que as aulas começarem, para facilitar os estudos, uma das orientações de Eliane é preparar o ambiente de estudos.

“Organize um cantinho de estudos tranquilo e com todos os materiais necessários. Isso contribui para a concentração nas atividades escolares e favorece a rotina de estudos”, detalha.

Com essas dicas práticas, avalia Eliane, pais e crianças podem encarar a volta às aulas com mais confiança e otimismo, superando os desafios iniciais de forma mais tranquila e aproveitando as oportunidades de aprendizado e crescimento ao longo do ano.

Primeiros passos na escola: como facilitar a adaptação do seu filho

Para ajudar as famílias com filhos que em breve irão ingressar na Educação Infantil, existem algumas orientações específicas de como iniciar esse processo de adaptação de maneira tranquila e acolhedora.

Uma das ações primordiais, segundo Eliane, é conversar sobre a vida escolar. “Antes da matrícula, fale com seu filho sobre o que ele aprenderá, o convívio com amigos e professores, e compartilhe memórias positivas da sua experiência escolar para despertar interesse”, sugere.

Eliane ainda orienta os pais que, dentro do possível, visitem a escola com o filho antes das aulas começarem para que ele consiga se familiarizar com o espaço.

“Mostre salas de aula, quadras, playground e outros espaços. Essa experiência ajuda a animá-lo e reduz a ansiedade no primeiro dia por já conhecer o ambiente”.

Caso identifique necessidade, os pais também podem optar por uma adaptação gradativa, em acordo com a unidade escolar.

“Algumas escolas permitem que os pais fiquem nos primeiros dias para dar segurança. Respeite o tempo do seu filho para evitar pressões ou efeitos negativos”, complementa.

