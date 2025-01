Como os jovens podem equilibrar as cobranças e expectativas durante a transição para o ensino superior

A transição do Ensino Médio para a universidade é um momento crucial para os jovens, marcado por mudanças e oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

Para lidar com as expectativas diversas, de acordo com especialistas, o importante é entender e deixar claro que esse período é um processo de altos e baixos e que o amadurecimento vem com o tempo.

Como se organizar

Uma das preocupações dos estudantes é se organizar da melhor forma para os estudos no último ano do Ensino Médio.

Pró-reitor de Graduação, o professor da Unifebe, Sidnei Gripa, destaca que esse é um ponto muito particular de cada estudante. Por isso, é fundamental que cada um adapte o cronograma de acordo com suas características.

“Cada um aprende de um jeito. O essencial é conhecer a si mesmo. A partir disso, elaborar um plano de estudos baseado nas suas competências”. Segundo o pró-reitor Sidnei Gripa, o plano de estudos deve considerar aspectos como planejamento do tempo, priorização de conteúdos/disciplinas específicas e utilização de materiais diversos, entre outros.

Uma das ferramentas mais conhecidas para gestão de atividades e tempo, de acordo com Gripa, é o Trello.

Gripa ressalta que, para gerenciar o tempo de forma eficaz e conciliar escola, preparação para vestibulares e outras atividades, é necessário planejamento e, principalmente, disciplina.

“Não adianta ter tudo bonitinho no papel e não ser disciplinado para seguir. Estratégias como elaboração de cronograma detalhado de atividades, estabelecimento de prioridades, técnicas de gerenciamento do tempo, bem como, a definição de momentos de descanso, são essenciais para manter o equilíbrio entre as várias demandas e a própria saúde”.

Lidar com as pressões

Coordenadora do Curso de Psicologia da Unifebe, a professora Andreia Martins explica que o planejamento é essencial para evitar a sensação de sobrecarga, que muitas vezes pode acabar prejudicando o rendimento do aluno.

“O autoconhecimento é fundamental nesse processo. Assim, uma das principais atitudes é analisar o contexto e verificar o que é real e imaginário, pois muitas vezes a autocobrança é excessiva, fazendo com que o estudante não observe suas conquistas e fique focado apenas nas adversidades”.

Para aliviar a preocupação nesse período, ela destaca que organizar uma rotina que consiga diversificar os estudos, o trabalho e as atividades com os amigos e família é essencial. Procurar fazer algo diferente, que não faça parte das atividades rotineiras, como ir ao cinema, fazer uma trilha, ter contato com a natureza, etc., e também exercícios físicos podem ter um papel essencial.

Para reforçar a autoconfiança nesse momento de incertezas, a professora enfatiza que o apoio dos pais é um aspecto crucial, visto que é uma construção ao longo da vida. Uma rede que promova o diálogo e a troca de experiências acadêmicas também contribui.

“Ter clareza que esse momento é de transição auxilia o estudante a enfrentar as incertezas, pois a vivência dos desafios corrobora para o autoconhecimento e para o crescimento acadêmico e também para as futuras escolhas profissionais”, ressalta.

Rede de apoio

O professor Gripa destaca que, cada vez mais, os estudantes estão ingressando mais cedo no ensino superior, o que reforça a importância de uma conexão forte com amigos, família e professores nessa etapa.

“Criar uma rede de apoio sólida para a transição do ensino médio para o ensino superior é essencial para enfrentar os desafios que surgem nessa fase. Nos dias atuais, os estudantes estão ingressando mais cedo no ensino superior e, ainda há muitas incertezas com relação a escolha da profissão a seguir. Ter uma base de suporte por meio dos amigos, família e professores é indispensável para o suporte emocional e acadêmico”.

