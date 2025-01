Gerente de supermercado assaltado em Botuverá relata ação de criminoso

Um supermercado no Centro de Botuverá foi assaltado na noite desta segunda-feira, 27, por um homem com uma toalha enrolada no rosto e um capacete por cima, que levou R$ 3,3 mil em dinheiro de dois caixas.

Ele foi preso em flagrante em uma ação rápida das polícias Civil e Militar. Gerente do Supermercado Lageado, Daniel Dognini Martins relata que estava no interior da loja e foi avisado por um cliente da ação criminosa.

“Eu liguei direto para a polícia. Quando encerrou a ligação, fui pela parte de trás do mercado, do lado oposto de onde ele entrou, e ele já tinha saído”.

A ação durou segundos. Ele chegou, entrou na loja e foi direto no caixa. Daniel relata que a primeira operadora abordada levou um susto. Ele chegou por trás dela, disse “não vira” e deu dois socos no seu braço. Disse que ele ia atirar se ela virasse. Na verdade, porém, ele estava com um pedaço de madeira por baixo da camisa, simulando ser uma arma. Mas ele não tirou o braço debaixo da camisa, então elas achavam que era uma arma.

Depois que ele foi no primeiro caixa, foi no segundo, onde estava a esposa de Daniel. “Disse também que estava armado e levou o dinheiro do caixa com apenas uma das mãos. Elas mantiveram a calma e deixaram ele levar o dinheiro. O que importa é que foram apenas bens materiais. Temos seguro e estamos levantando as provas para acionar”, relata o gerente.

De acordo com Daniel, ele esperou o empacotador que estava no caixa sair para agir apenas quando mulheres estivessem na área.

Assaltante havia entrado em outro estabelecimento meia hora antes

Imagens de segurança no Centro de Botuverá mostram que o homem entrou em um outro estabelecimento meia hora antes. De acordo com Daniel, ele saiu rapidamente ao ver o gerente no local. “Ele é bem famoso na cidade pelos transtornos que vem causando”, acrescenta.

A ação no mercado aconteceu enquanto o proprietário desse outro estabelecimento prestava depoimento.

Daniel conta que câmeras de segurança registraram que o homem não entrou no mercado pela rua principal. “Ele cortou caminho por trás. As câmeras registraram ele vindo pelo estacionamento. Ele passou pela lateral do mercado e veio pela entrada da frente”.

Eu estava no interior da loja e foi um cliente que viu e me avisou que tinha um homem de capacete que tinha entrado no supermercado e estava roubando dinheiro dos caixas. Após o fim da ação no mercado, quando estava saindo, deixou o pedaço de madeira à mostra, então um funcionário saiu correndo atrás dele.

“Ele correu uns 300 metros pela rua e entrou em uma via transversal até se esconder em um matagal relativamente baixo atrás do mercado e de algumas casas”, conta.

Um minuto após a saída do criminoso da loja, a polícia chegou no mercado. Alguns minutos depois, vizinhos informaram que viram ele lavando os pés em um riozinho e indo para casa de seus pais.

“A polícia foi muito rápida. Começaram a vasculhar o matagal e, após ele ser identificado nas filmagens, já foi pego em flagrante na casa dos pais”.

A polícia localizou o capacete e o pedaço de madeira utilizado para simular a arma. Dinheiro e roupas ainda não foram encontrados.

Tranquilidade apesar do susto

Após o homem ser encontrado, os responsáveis do supermercado realizaram o boletim de ocorrência. Depois, foram até a delegacia em Brusque prestar depoimento e fazer o procedimento necessário para a prisão em flagrante.

Apesar do susto, segundo Daniel, os funcionários estão calmos. “Fica o trauma, mas como não houve uso de arma de fogo, elas ficaram tranquilas. Estamos seguindo o dia normal, alguns clientes até estão fazendo brincadeiras”.

