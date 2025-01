VÍDEO – Homem é preso após assalto a supermercado de Botuverá

Um homem de 36 anos foi preso na noite de segunda-feira, 27, após roubar um supermercado no Centro de Botuverá.

Policiais civis e militares estavam em patrulhamento pela área central quando foram abordados por moradores. Eles relataram o crime recém-cometido no Supermercado Lageado, onde um homem entrou no local dizendo estar armado e roubou dinheiro do caixa, antes de sair a pé.

O homem ainda entrou em uma papelaria para tentar um outro assalto, mas desistiu.

Ao chegarem ao local, os agentes coletaram informações detalhadas com as vítimas, testemunhas e analisaram as imagens das câmeras de segurança.

Imediatamente, foram iniciadas buscas nas proximidades e em uma área de mata, resultando na localização do suspeito, que estava escondido na residência de familiares, próxima ao local do crime.

Após os procedimentos realizados na Delegacia de Botuverá, ele foi conduzido ao Central Regional de Plantão de Polícia (CRPP) de Brusque, onde foi formalizado o auto de prisão em flagrante. Posteriormente, ele foi encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

