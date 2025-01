Documentário que homenageia a artista brusquense Silvia Teske terá exibição de estreia com entrada gratuita

No dia 8 de fevereiro, às 19h, no Instituto Federal Catarinense – Campus Brusque, será lançado o documentário “Silvia Teske, Múltipla”. A entrada é gratuita, e a exibição terá duração de 27 minutos. Contemplado pela Lei Paulo Gustavo, o projeto promove uma imersão na obra e no universo criativo da artista brusquense Silvia Teske.

Atuante desde a década de 1980, Silvia transita por diversas linguagens artísticas, incluindo artes visuais, literatura, performance e poesia, sempre marcada por uma produção inquieta e provocativa.

O documentário mescla realidade e ficção, com o objetivo de revelar “as múltiplas faces e fases de uma artista transgressora, que deu vida a uma galeria de personagens marcantes e narrações que ultrapassam as fronteiras entre imagem e texto”.

A produção aborda temas centrais da trajetória de Silvia Teske, como seu processo criativo, artes visuais, literatura, poesia, performance, ensino de arte, etarismo e o papel da mulher no cenário artístico.

A narrativa é construída a partir de depoimentos da artista, gravados em seu ateliê, intercalados com cenas de ficção inspiradas em sua obra e performances poéticas.

“A estética do documentário reflete a linguagem artística de Silvia, marcada pela fusão entre realidade e imaginação, cotidiano e fantasia. Inspirada em seus quadros, a obra apresenta cores vibrantes, personagens singulares e uma narrativa que transita entre o real e o imaginário”.

Toda a equipe de produção do filme é composta por profissionais de Brusque. Durante o lançamento, será distribuído gratuitamente ao público um fanzine colorido, com textos e imagens da artista, celebrando sua rica e multifacetada trajetória.

Equipe técnica

Roteiro: Silvia Teske e Ricardo Weschenfelder

Direção: Ricardo Weschenfelder

Direção de Produção: Caroline Hilbert

Direção de Fotografia e Câmera: Zeca Day

Edição: Ana Carla Machado

Direção de Arte: Daiane Samara Amorim

Assistente de Câmera: Victor Michelato

Som Direto e Edição de Som: Diego Dambrowski

Trilha Sonora: Bia Barros, Mimi Reis e Vini Lake

Design Gráfico: Egon Formonte

Assessoria Jurídica: Piazentin Advogados

Still: Gabi Buss

Criação de Cabelo: Graci Gavioli

