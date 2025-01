VÍDEO – Homem é flagrado caminhando nu por rua de Blumenau

Um homem foi flagrado caminhando nu na manhã desta terça-feira, 28, na rua Bahia, em Blumenau. Um morador testemunhou a cena, gravou um vídeo e afirmou que entrou em contato com a polícia.

O caso aconteceu por volta das 6h40 no bairro Salto Weissbach. A testemunha afirma que o homem aparentava estar desorientado.

A reportagem do jornal O Município Blumenau entrou em contato com a Polícia Militar para solicitar mais detalhes sobre a ocorrência. De acordo com a PM, o homem estava em surto devido ao uso de drogas. Ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Misericórdia, na Vila Itoupava.

