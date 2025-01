Subestação de Botuverá: núcleo de empresários apresenta cronograma à Celesc em Florianópolis

Na quinta-feira, 23, o Núcleo de Empresários de Botuverá, da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), participou de uma audiência na sede da Celesc, em Florianópolis, para atualizar os encaminhamentos do processo de construção da subestação de energia no município.

Além dos empresários do Núcleo, participaram do encontro o prefeito Victor Wietcowsky e o vice-prefeito, Kaioran Paloschi. A reunião foi conduzida pelo presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, e pelo diretor regional, Cláudio Varella.

Durante o encontro, foi apresentado aos empresários um cronograma de trabalho. De acordo com a Celesc, ainda falta a conclusão de uma licença ambiental (LAI) para poder dar início ao processo licitatório da subestação. Após licitada, o prazo para a conclusão da obra é de dez meses.

“Os benefícios de uma subestação não se limitam somente às empresas do Núcleo e, sim, a todo o município, além de beneficiar órgãos públicos e, diretamente e indiretamente, a população como um todo. Foi uma reunião muito produtiva e esclarecedora”, destacou o coordenador do Núcleo, Edson Rubem Müller.

Na ocasião, o prefeito Victor Wietcowsky garantiu que o Executivo municipal está pronto para ajudar no que for possível para a obra acontecer. Além disso, ele reforçou as demandas que Botuverá necessita em relação ao fornecimento de energia elétrica, principalmente na questão das oscilações da luz.

Os empresários José Augusto Werner, Cesar Dalcegio e Sálvio Colombi também ressaltaram a necessidade urgente da construção da subestação e da melhoria imediata na linha que leva energia do Centro até as Cavernas de Botuverá.

“O presidente Tarcísio declarou o compromisso que energia de qualidade é o objetivo da Celesc e que Botuverá terá sua subestação o mais breve possível, pois o recurso está garantido e as documentações faltantes serão agilizadas”, finalizou Müller.

