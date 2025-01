A previsão do tempo para esta terça-feira, 28, em Brusque e arredores, traz uma recomendação importante para quem planeja atividades externas, especialmente aquelas que demandam maior duração.

Isso porque o cenário meteorológico aponta para um dia marcado por instabilidade e possibilidade de chuvas, o que pode impactar os compromissos ao ar livre.

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o dia será caracterizado por uma alternância entre períodos de maior nebulosidade e breves aberturas de sol.

Apesar de momentos de tempo seco estarem previstos, o predomínio será de nuvens, que devem limitar a presença solar prolongada.

Coutinho alerta que o risco de precipitações aumenta consideravelmente a partir do fim da tarde. Antes disso, no entanto, ainda será possível aproveitar intervalos sem chuva.

O profissional recomenda que a população mantenha guarda-chuvas à mão, pois a possibilidade de pancadas isoladas não pode ser descartada, conforme indicam os modelos meteorológicos.

“Embora tenhamos períodos secos em boa parte do dia, é prudente estar preparado para mudanças repentinas no clima, especialmente no fim da tarde”, destaca Coutinho.

Região de Brusque e as temperaturas

Quanto às temperaturas, a previsão é de que os termômetros permaneçam abaixo dos 30°C, graças à expressiva cobertura de nuvens, que limitará a incidência direta e prolongada dos raios solares.

O padrão térmico deve permanecer sem picos de calor significativos, tornando o dia mais confortável, principalmente para atividades externas, aponta a nota emitida pela Climaterra.

Diante desse panorama, os moradores do Vale do Itajaí-Mirim devem ficar atentos à variabilidade climática, então esperada para esta terça-feira.

Seja para sair de casa ou organizar compromissos ao ar livre, a recomendação é clara: redobre os cuidados com o clima e esteja preparado para as mudanças que possam ocorrer ao longo do dia.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta terça-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

