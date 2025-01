Mirante Nonno Vicente Stedile, em Guabiruba, é vandalizado

O Mirante Nonno Vicente Stedile, de Guabiruba, foi vandalizado. A Prefeitura de Guabiruba divulgou um comunicado lamentando o fato. O local fica localizado no bairro Lageado Alto. A nota foi divulgada por meio da Secretaria de Turismo do município.

Conforme a pasta, os danos foram registrados apenas no cercado de proteção do Mirante. As tábuas e o restante da estrutura já estavam em processo de manutenção antes do ocorrido.

Confira:

“O ato criminoso prejudica não apenas a beleza e o lazer do município, mas também impacta negativamente toda a comunidade.

O vandalismo é crime e gera prejuízos significativos para a Administração Pública e para os cidadãos, desviando recursos que poderiam ser investidos em melhorias. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar bens ou serviços públicos pode acarretar detenção de até seis meses ou multa de até seis salários mínimos.

A Prefeitura solicita o apoio de toda a comunidade para combater este tipo de ocorrência. Qualquer ato de vandalismo pode ser denunciado de forma anônima por meio da ouvidoria disponível no site oficial da Prefeitura.”

Manutenção do Mirante

O secretário de Planejamento e Infraestrutura, Euller Comper, destacou que o Mirante Nonno Vicente Stedile é um patrimônio importante para o município.

“Estamos atentos à manutenção do Mirante, garantindo que os reparos necessários sejam realizados pela empresa responsável. Além disso, reforçamos que a conservação contínua do espaço é essencial para assegurar sua durabilidade e segurança para a comunidade e os visitantes. Estamos acompanhando este caso com seriedade e transparência”, finalizou o secretário.

