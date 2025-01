Brusque deve ter mudanças significativas para enfrentar o Caravaggio

Tentando se afastar da zona de rebaixamento, o Brusque faz um confronto diante do Caravaggio às 20h desta quarta-feira, 29, no Augusto Bauer, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense. Após o empate com o Joinville, Filipe Gouveia deve promover uma série de mudanças no quadricolor. Será o primeiro confronto profissional entre as duas equipes, que buscam a primeira vitória na competição.

Uma possível escalação quadricolor tem Matheus Nogueira; Dionatan, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Diego Mathias, Rodolfo Potiguar, Alex Ruan; Gabriel Honório, Biel, Guilherme Pira; Robson Luiz.

Esta formação, com três zagueiros, implicaria em cinco substituições em relação ao último jogo. Ianson, Paulinho, Paulinho Moccelin, Pollero e Serrato, titulares no jogo contra o Joinville neste sábado, 25, ficariam no banco contra o Caravaggio.

Outras opções de time titular contra o Caravaggio podem ter outras formações, menos substituições, e incluir até mesmo Mateus Pivô. O lateral-direito ficou fora do último jogo por conta de uma luxação exposta no dedo médio da mão esquerda, mas treina normalmente.

No departamento médico, continuam o zagueiro Maurício, o meia Robinho e o atacante Luizinho. Maurício e Luizinho fazem trabalhos físicos no gramado. O meia Robinho segue fora por lesão muscular.

Mateus Pivô está pendurado com dois cartões amarelos, assim como o ponta Diego Mathias. Não há desfalques por suspensão.

O Brusque começa a rodada na 10ª posição, com três empates e uma derrota no Catarinense. Acumula dois gols marcados e três sofridos até aqui.

Caravaggio

Atual campeão da Série B do Catarinense, o Caravaggio é o vice-lanterna, 11º colocado, abrindo a zona de rebaixamento da elite. Assim como o Brusque, tem três empates e uma derrota, mas perde no saldo de gols, com três marcados e cinco sofridos.

A equipe é de Nova Veneza e está na região há alguns dias. Neste domingo, 26, empatou em 1 a 1 com o Marcílio Dias em Itajaí, e não voltou ao Sul do estado. Na segunda-feira, 27, e na terça-feira, 28, realizou treinamentos no Centro de Treinamento do Barra.

Uma possível escalação tem Arthur; Compri, Vinícius Barcellos, Pavani, Querobino; Henik, Henrique; Gabriel Henrique (Fernando Portel), Lucas Matheus (Alessandro Lucas), Renan; Gênesis.

Não há desfalques por suspensão. O meia Henik, o zagueiro Vinícius Barcellos e o lateral-esquerdo Arthur Querobino estão pendurados.

Arbitragem

William Machado Steffen apita a partida, auxiliado por Vanessa Stahelin e Adenílson Teófilo Cardoso. Thiago Mariano é o quarto árbitro.

Brusque x Caravaggio em tempo real

Acompanhe Brusque x Caravaggio com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

