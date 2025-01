O confronto Brusque x Caravaggio começa às 20h desta quarta-feira, 29, no estádio Augusto Bauer. É um jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

As duas equipes se enfrentam pela primeira vez na história e ainda buscam a primeira vitória no Campeonato Catarinense 2025. O Brusque vem de empate em 1 a 1 com o Joinville fora de casa. O Caravaggio, na rodada anterior, obteve o mesmo placar contra o Marcílio Dias em Itajaí.

Brusque x Caravaggio em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

