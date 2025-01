Órgãos públicos realizam ação de limpeza em recicladora de Brusque que funcionava como criadouro do mosquito da dengue

Uma operação envolvendo a secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar foi realizada em um pátio de uma recicladora no bairro Poço Fundo, em Brusque, marcada por problemas de infraestrutura e irregularidades há quase três anos.

O local, que não conta com cobertura adequada dentro das normas, já havia sido alvo de diversas denúncias da população e notificações da Prefeitura para regularização, mas nenhuma medida foi tomada pelos responsáveis.

O município obteve parecer judicial favorável, permitindo a entrada dos órgãos públicos para a limpeza do espaço. A decisão foi motivada pela constatação de que o pátio configurava um criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

Durante a ação, as equipes removeram toneladas de materiais acumulados que favoreciam a proliferação do mosquito. Essa operação faz parte de uma estratégia maior da Vigilância Sanitária para 2025, focada na identificação e limpeza de pontos críticos de acúmulo de resíduos que funcionam como criadouros do Aedes aegypti.

Além disso, no local, havia a presença de diversos animais, como bois, cavalos e galinhas. Por isso, o setor de Bem Estar Animal foi acionado para fazer a avaliação e os encaminhamentos necessários.

A prefeitura reforça a importância de a população colaborar, denunciando locais irregulares e evitando acúmulo de água em recipientes domésticos. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone da Ouvidoria Municipal, no 156.

