Fundação de Turismo de Brusque participa de workshop sobre turismo regional

A Fundação Municipal de Turismo de Brusque participou na última quarta-feira, 22, de um workshop promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi). O evento abordou temas para o fortalecimento do turismo no município e na região, promovendo a troca de experiências e o debate sobre estratégias interligadas. A Fundação de Turismo foi representada pela servidora Gabriela Buss.

Entre os assuntos discutidos, destacou-se o Consórcio Público Multifinalitário, que tem como objetivo articular esforços entre diferentes municípios para alavancar o turismo regional.

Além das discussões, houve uma palestra do doutor em turismo Eduardo Mielke, que discutiu o papel do poder público e da iniciativa privada no processo de desenvolvimento turístico. Além de Brusque, os municípios de Blumenau, Pomerode e Guabiruba também estiveram presentes no workshop.

