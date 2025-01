Após aprovação unânime, Brusque Futebol Clube anuncia formação da SAF

Foi aprovada por unanimidade a formação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Brusque. A definição foi feita na noite desta quinta-feira, 30, em reunião entre Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo do clube, que acontece no Hotel Estação 101.

Até este momento, a SAF será 100% controlada pelo Brusque Futebol Clube. Nenhuma venda foi definida, porém, em assembleia que deve ser realizada em minutos, será discutida uma possível venda da SAF.

Conforme divulgado pelo advogado do Brusque, Luis Fernando Pamplona, a decisão foi unânime. “Nós precisávamos de dois terços dos presentes e foi aprovada por unanimidade. Então, a partir de agora fica criada a SAF do Brusque”.

Colaborou: João Vitor Roberge

Matéria em atualização

