Agência que sugeriu construção de barragem em Botuverá discute parcerias com Defesa Civil de SC para prevenir desastres

Representantes da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) discutiram parcerias e novos estudos com a Secretaria de Estado de Defesa Civil. O encontro ocorreu no final de maio. Na pauta estavam ações futuras para prevenir desastres relacionados ao clima. Anos atrás, a agência sugeriu a construção de uma barragem em Botuverá, projeto até hoje no papel.

Participaram da conversa o secretário de Defesa Civil, Fabiano de Souza, o secretário de Planejamento, Edgard Usuy, e a equipe do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Por parte da Jica, estiveram presentes três representantes.

Há mais de uma década, integrantes da agência vieram a Santa Catarina e elaboraram estudos para contenção de cheias dos rios catarinenses. A parceria entre o estado e os japoneses levou, inclusive, governadores ao Japão em busca de soluções para os estragos após eventos climáticos.

“Com o retorno da Jica a Santa Catarina, a intenção é que novos estudos e medidas de proteção sejam implementados”, comenta o secretário Fabiano de Souza. Em meio à presença da Jica no estado anos atrás, Brusque não ficou de fora do roteiro.

O projeto da barragem de Botuverá se originou de estudos elaborados pela agência japonesa. Além da barragem, uma série de outras medidas para mitigar os efeitos dos desastres climáticos foram apresentadas.

“Estamos iniciando conversas sobre possíveis estudos futuros e parcerias para novas obras mapeadas pelo governo de Santa Catarina. A visita da Jica é o primeiro passo para novas obras de mitigação no estado”, afirma Ana Colombo, diretora de obras e projetos especiais da Defesa Civil.

