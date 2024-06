Mulher chama vizinho de pedófilo e tenta agredi-lo com espeto de carne, em Massaranduba

Uma mulher de 27 anos chamou um homem de 25 anos de pedófilo e tentou agredir ele com um espeto de carne em Massaranduba, no Norte do estado. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 16.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h15, no bairro Butuca. A PM foi acionada pelo homem. O homem relatou que estava em uma confraternização na casa da irmã e depois retornou para casa com a esposa e filha.

No terreno dele há uma casa alugada. A inquilina saiu gritando e o chamando de pedófilo. A mulher ainda fez ameaças ao homem. A polícia esteve no local, mas ninguém foi detido. Um termo circunstanciado foi registrado.

Leia também:

1. Previsão do tempo: descubra se Brusque escapa da chuva nesta terça-feira

2. Tradicional Festa do Colono de Itajaí é cancelada pela prefeitura

3. Homem é preso por agredir as filhas e ameaçar esposa em Brusque

4. Do impresso às redes sociais: O Município tem leitores de várias gerações

5. Preparação contra enchentes: qual a estrutura de Brusque para enfrentar chuvas semelhantes às do RS



Assista agora mesmo!

Kaktu’s: a história do bar de Guabiruba que marcou a geração dos anos 90: