AGORA – Instagram, Whatsapp e Facebook apresentam instabilidade nesta terça-feira

O Instagram, Facebook e Whatsapp apresentaram instabilidades no fim da manhã desta terça-feira, 5. Às 12:45, O site Downdetector registrou mais de 20 mil notificações acerca de problemas com as redes sociais.

O site mostra que as reclamações iniciaram por volta das 12h20. No Facebook, 70% das notificações são sobre Login, enquanto 28% são sobre conexão com o servidor. Já no Facebook, 62% são sobre problemas com o aplicativo e 27% são sobre conexão com o servidor. No Whatsapp, o maior problema é sobre o recebimento de mensagens.

As redes sociais ainda não se pronunciaram sobre o que causou a queda.

