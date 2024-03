VÍDEO – Resíduos de poda de árvore atrapalham fluxo de veículos no Guarani

Um morador do bairro Guarani tem reclamado da quantidade de buracos na rua Nicolau Lauritzen. Ainda de acordo com ele, a poda de uma árvore, feita pela Defesa Civil, também tem prejudicado o trânsito no local. Há o receio da presença de animais nestes espaços.

Imagens recebidas pelo jornal O Município mostram o trecho com diversos buracos em uma via inclinada e parte da via ocupada pelas plantas.

O morador conta que na sexta-feira passada caiu uma árvore na via. Foi feita a poda desta árvore e outras plantas que também apresentavam risco à área, porém, parte dos resíduos foram colocados nos cantos da via e, em algumas partes, em cima dela. Há um cavalete da Defesa Civil no trecho.

Sobre os buracos, o morador conta que já foram feitos reparos no local com a utilização de areia, porém os mesmos voltaram a aparecer.

Secretaria de Obras

O secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, conta que diversas ações de poda estão sendo realizadas na cidade nos últimos dias, porém, devido a chuva, o serviço foi interrompido, assim como a coleta dos materiais.

E afirma que, se o tempo colaborar, o serviço deve ser concluído na quarta-feira, 6. Sobre os buracos, o secretário diz que também nesta semana a equipe de tapa-buracos deve passar pela região.

