Com mais desfalques, o Brusque enfrenta o Amazonas em partida que começa às 17h deste sábado, 8, no estádio Carlos Zamith, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Queiróz, Paulinho Moccelin e Luiz Henrique se juntam à uma lista de desfalques que já tem Olávio, Keké e Cristovam. A equipe começa a rodada no penúltimo lugar.

A equipe segue treinando no gramado sintético do Augusto Bauer. Luizinho Vieira tem realizado trabalhos táticos e técnicos, como a troca de passes em situação de pressão. Com os desfalques, deve colocar a campo um time com Matheus Nogueira; Mateus Pivô; Wallace, Maurício, Alex Ruan; Serrato (Rodolfo Potiguar); Dentinho, Diego Mathias, Anderson Rosa; Jhemerson (Wellissol) e Osman.

Guilherme Queiróz desfalca o Brusque por cerca de dois meses, após ter sofrido uma ruptura na musculatura adutora, na parte interior da coxa. O atacante foi substituído por Diego Tavares aos 11 minutos do segundo tempo contra o Novorizontino, neste sábado, 1º. Ele se lesionou após uma arrancada, tentando dominar uma bola lançada em profundidade.

Paulinho Moccelin deve ficar fora por cerca de um mês, com estiramento muscular na parte de trás da coxa esquerda. Ele foi substituído por Osman aos oito minutos da primeira etapa.

No mais, Olávio trata uma tendinite e Cristovam segue em recuperação de sua lesão muscular, assim como Keké, que ainda não se recuperou do estiramento sofrido na derrota para o Santos, na sexta rodada.

O lateral-esquerdo Luiz Henrique está com sintomas de gripe e, nesta quarta-feira, 5, tinha suspeita de que ter contraído o subtipo H1N1. Nesta quinta-feira, 6, realizou trabalhos físicos. Ele já não atuou no empate sem gols contra o Novorizontino, cumprindo suspensão.

Cartões

Não há desfalques por suspensão, e os pendurados não deverão começar jogando. Os volantes Rodolfo Potiguar e Dionísio estão com dois cartões amarelos acumulados, assim como os atacantes Diego Tavares e Guilherme Queiróz (lesionado).

Momento

O Brusque começa a rodada no 19º lugar da Série B. A equipe não vence há nove jogos, sendo duas derrotas pela Copa do Brasil; três empates e quatro derrotas pela Série B. Na Série B, tem a pior defesa, com 14 gols sofridos.

Amazonas

O Amazonas é o 15º colocado, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Vem de derrota por 1 a 0 diante do Operário, em Ponta Grossa (PR), com pênalti desperdiçado pelo meia argentino Diego Torres.

O meia Rafael Tavares é dúvida para o jogo. Ele já foi desfalque na rodada anterior, com uma inflamação no tendão de aquiles.

Um time possível tem Marcão; Ezequiel, Alvariño, Diogo Silva, Fabiano; Wendell, Guilherme Xavier; Matheusinho, Diego Torres (Rafael Tavares), Matheus Serafim; Sassá.

Não há desfalques por suspensão. Xavier, Diogo Silva e Jorge Roa Jiménez estão pendurados.

A partida seria realizada na Arena da Amazônia, mas foi confirmada a transferência para o estádio Carlos Zamith. Em parceria com o governo estadual, o Amazonas realizou melhorias no estádio, ampliando a capacidade de 6 mil para 10 mil lugares com arquibancadas móveis. Também foi instalado um sistema de iluminação.

Reencontro

É o primeiro jogo entre Brusque e Amazonas desde a final da Série C de 2023. Com Luizinho Vieira no comando da Onça-Pintada, o jogo de ida da final terminou em 0 a 0 na Arena da Amazônia. No Augusto Bauer, o Brusque perdeu por 2 a 1, de virada.

Na primeira fase, Rafael Lacerda era o treinador do Amazonas. O Brusque venceu em casa por 1 a 0, com gol de Rodolfo Potiguar, em cobrança de falta.

Arbitragem

Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS), auxiliado por Rafael Trombeta (PR) e Diego dos Santos Ruberto (MS). Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM) é o quarto árbitro.

José Cláudio Rocha Filho (SP), da FIFA, é o árbitro de vídeo, auxiliado por Alberto Poletto Masseira (SP).

Amazonas em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

