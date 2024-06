Motorista morre após caminhão tombar em São João Batista

Um motorista de caminhão morreu na manhã desta quinta-feira, 6, após tombar um caminhão próximo da rodovia SC-108, em São João Batista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi ejetada do veículo. O fato ocorreu por volta das 10h46, em uma estrada de chão de uma propriedade particular.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada deitada de barriga voltada para o chão. Ela estava sozinha no veículo. Segundo os bombeiros, antes de capotar, o caminhão acabou saindo da pista.

Foram realizados procedimentos para prevenção de um possível incêndio no local, pois havia vazamento de combustível.

Após o isolamento do local e término do vazamento de combustível, a área ficou sob os cuidados da Polícia Militar de São João Batista para os procedimentos legais cabíveis, além de aguardar a chegada da Polícia Científica para a perícia.

