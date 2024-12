Ainda sem treinador, o elenco do Brusque iniciou a pré-temporada para 2025 na tarde desta quinta-feira, 26, no estádio Augusto Bauer. Os trabalhos, focados na parte física após as férias, foram comandados pelo preparador físico George Castilhos. São as primeiras ações do quadricolor em campo desde a última rodada da Série B, em 24 de novembro.

O veterano meia Robinho, único reforço anunciado pelo clube desde o fim da Série B, participou das atividades. Jogadores como Éverton Alemão, Mateus Pivô, Diego Mathias e Paulinho Moccelin trabalharam no treino desta quinta-feira. Atletas da base do clube também estavam presentes, como o zagueiro Dionatan e o atacante Robson Luiz, escalado com o apelido Robinho na temporada anterior.

“Neste primeiro dia a gente dá ênfase à parte cárdio, para o atleta correr e se adaptar à rotina de treinos, para gradativamente aumentar o nível de volume e intensidade”, destaca Castilhos.

Após a Série B do Brasileiro, o Brusque apenas anunciou as renovações do goleiro Matheus Nogueira, do lateral-esquerdo Alex Ruan e do volante Rodolfo Potiguar. O clube não informou uma lista completa dos jogadores que integram o elenco neste primeiro momento.

O Brusque é o único clube, entre os 12 que disputam o Campeonato Catarinense, que ainda não anunciou a contratação de um treinador. A estreia da equipe no estadual está marcada às 20h de 15 de janeiro, quarta-feira, contra o Marcílio Dias, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

